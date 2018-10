25, Diciembre, 2015 25, Diciembre, 2015 9:59 a.m. 9:59 a.m.

EXTRANJERO DESAPARECIDO EN LEÓN

None

El estadounidense Salomón Segura, de 33 años, tiene nueve días de desaparecido y de acuerdo a las autoridades policiales, todas las pertenencias personales se encuentran intactas en la habitación que ocupaba en el Hostal Guardabarranco en el barrio El Calvario de la ciudad de León. La administración del negocio alarmó a las autoridades policiales. “El caso fue denunciado el sábado 19 de diciembre pero el ciudadano norteamericano desapareció el martes 15 de diciembre, el huésped (Segura), salió del Hostal sin dar aviso a las personas que administran el negocio, dejó sus objetos personales e incluso una cámara fotográfica digital valorada en US$3 mil y después de nueve días no se conoce de su paradero”, dijo el comisionado Miguel Carmona, jefe de la Dirección de Investigación de Auxilio Judicial de la Policía de León. Carmona destacó que en León no es común que ocurran casos similares, “es una preocupación para nuestra institución porque se trata de mantener los estándares de seguridad, hasta el momento no conocemos el paradero y no se tiene aviso o alerta grave de la integridad física del extranjero pero es extraño que no aparezca y no haya dado razón en el lugar en que está hospedado”, agregó. De acuerdo a las autoridades policiales, el estadounidense anteriormente fue huésped en otro hospedaje. Los propietarios del Hostal Guardabarranco evitaron brindar declaraciones.