27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 10:32 a.m. 10:32 a.m.

CHOFER DE CAMIÓN, DESTROZADO POR ACCIDENTE

El chofer de un camión, que provocó la muerte de dos personas el pasado 23 de diciembre y que enfrenta al menos 5 años de prisión, declaró que siente su corazón destrozado. “Siento un inmenso dolor en mi corazón, me siento destrozado por el fallecimiento del motociclista y la joven, así como las lesiones a una muchacha, quienes no pudieron celebrar la Navidad con sus familiares”, dijo José Silverio González, de 52 años, el conductor del cabezal, color blanco, quien iba rumbo a León cuando ocurrió el accidente. González, quien la mañana del sábado fue llevado a audiencia preliminar en el Juzgado Local de Mateare a cargo de Pablo Bendaña, quien le dictó prisión preventiva por homicidio y audiencia preliminar para el 12 de enero, relató que salió temprano de su casa ubicada en el barrio Batahola Norte de Managua a dejar un cargamento de verduras a la ciudad de León, sin imaginarse que ocurriría la tragedia. El chofer, con 26 años de experiencia, ha laborado para diversas empresas y expresó que manejaba a 50 kilómetros por hora cuando Roberto José García, de 63 años, fundador de la Policía Nacional y conductor de una motocicleta negra, presuntamente cruzó imprudentemente la vía, por lo que el camión lo arrastró varios metros, hasta morir. “Intenté esquivarlo pero no pude, por lo que me volqué e impacté en una caseta donde atropellé a Cintia Patricia Salablanca, de 25 años, originaria de Mateare, quien murió en el centro de salud de ese poblado”, expresó el chofer. “Mi familia me traerá cena el 31 de diciembre, siempre he trabajado por mis seres queridos. Jamás he estado preso y es el primer accidente que tengo como conductor”, afirmó. Agentes de Tránsito del Distrito X no han dado a conocer un informe oficial acerca de las causas del accidente, ocurrido a las 10:00 de la mañana del 23 de diciembre en el kilómetro 23 de la Carretera Nueva a León, en Mateare.