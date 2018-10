03, Enero, 2016 03, Enero, 2016 3:10 a.m. 3:10 a.m.

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE JAIME ROSENTHAL LLEGA EL LUNES A LA CSJ

Don Jaime Rosenthal es acusado por EUA de lavar dinero de organizaciones criminales de Centroamérica. Don Jaime Rosenthal es acusado por EUA de lavar dinero de organizaciones criminales de Centroamérica. Tegucigalpa, Honduras. El empresario y banquero hondureño Jaime Rosenthal Oliva, de 79 años, fue solicitado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos a finales del año recién pasado, confirmó ayer el canciller Arturo Corrales Álvarez. “La solicitud ya la recibió la Cancillería. Ahora me toca a mí el lunes, que es el siguiente día hábil después de que la recibí, remitirla a la Corte Suprema de Justicia”, manifestó Corrales a LA PRENSA en una comunicación vía telefónica. Corrales reveló que la petición oficial se le comunicó antes del 24 de diciembre anterior, sin embargo, no fue sino hasta el 31 de diciembre que se le entregó formalmente en vista de que tuvo que esperar que se tradujera al español. “El Gobierno norteamericano y el Departamento de Justicia a través de su embajada en Tegucigalpa se apersonó a la Cancillería de la República a entregar la solicitud de extradición de don Jaime Rosenthal Oliva a la ciudad de Nueva York”, precisó el funcionario. El pasado 7 de octubre de 2015, el departamento del Tesoro de EUA a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) señaló a Jaime Rolando Rosenthal, su hijo Yani Rosenthal, su sobrino Yankel Rosenthal y su abogado Andrés Acosta García como “traficantes de narcóticos” conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”. Según la Ofac, los tres miembros del clan Rosenthal “proveyeron servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de muchos traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales”. Yani y Yankel actualmente enfrentan en libertad un juicio por lavado de activos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de que el primero se entregara a las autoridades estadounidenses y el segundo fuera capturado en el aeropuerto de Miami. Proceso legal Corrales detalló que ahora toca enviar la petición a la Corte Suprema de Justicia en las 48 horas hábiles después de recibirla a efecto de que esta instancia jurisdiccional del Estado emprenda el proceso legal de extradición. El canciller no quiso ahondar en torno al proceso judicial que don Jaime enfrenta en los tribunales del país y sus repercusiones en el proceso de extradición, ya que adujo que le corresponde a los abogados del banquero y al sistema de justicia del país proceder en “estricto apego a la ley, buscando la verdad y la justicia”. “Yo, con respecto al ingeniero Jaime Rosenthal Oliva quisiera decir que hay muchas cosas con él. Primero, la edad, padece de una enfermedad que es seria, y eso deberían de ser elementos de juicio; además, tiene un juicio pendiente en Honduras. Todos esos elementos le servirán a los abogados para preparar la defensa”, agregó. LA PRENSA intentó llevar una reacción de los apoderados legales Miguel Cálix y Marlon Duarte, miembros del equipo de abogados de don Jaime Rosenthal, sin embargo, no fue posible obtener su declaración oficial.