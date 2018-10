23, Enero, 2016 23, Enero, 2016 10:07 a.m. 10:07 a.m.

PANGA SE VUELCA CON MÁS DE 40 PERSONAS ABORDO EN RUTA CORN ISLAND-LA ISLITA

Una panga que desatendió la disposición de las autoridades, que prohibieron el zarpe desde este viernes debido a la fuerza de los vientos, naufragó este sábado entre Corn Island y Little Corn Island, en la Costa Caribe Sur, con resultado preliminar de 9 personas fallecidas, 19 rescatados con vida y 4 desaparecidos. En declaraciones a Tu Nueva Radio Ya, el Jefe del Estado Mayor del Distrito Naval Caribe, Capitán de Fragata Mario Berríos Madrigal, precisó que la embarcación, de nombre “Reina del Caribe”, propiedad de Hilario Blandón, salió a pesar de existir una prohibición de zarpe debido a los fuertes vientos que rondan los 25 y 30 nudos. En la panga viajaban un total de 32 personas: 25 costarricenses, 4 estadounidenses y 3 nicaragüenses. Todos los 9 fallecidos -8 de ellos mujeres- eran de origen costarricense, al igual que las cuatro personas que aún permanecen desaparecidas. Los estadounidenses y nicaragüenses fueron rescatados con vida. Hay un niño que se encuentra desaparecido aparentemente de origen costarricense El propietario y panguero de la “Reina del Caribe”, Hilario Blandón, se encuentra detenido por las autoridades. "La salida de las embarcaciones estaban suspendidas, sin embargo el propietario de la embarcación no acató las orientaciones”, señaló el Capitán de Fragata Berríos Madrigal. Berríos indicó que el accidente ocurrió a dos millas al sureste de Little Corn Island. En las labores de búsqueda de los desaparecidos hay unas 20 embarcaciones. En la zona los fuertes vientos rondan los 25 y 30 nudos, lo cual ha obligado a las autoridades suspender la salida de las embarcaciones. 19 DIGITAL