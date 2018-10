12, Febrero, 2016 12, Febrero, 2016 1:45 a.m. 1:45 a.m.

TESTIGOS INCULPAN A SOSPECHOSOS DE CRIMEN CONTRA ADOLESCENTE DE 14 AÑOS EN BARRIO LOS MARTÍNEZ

El Ministerio Público comenzó a probar sobre la base de pruebas indiciarias la posible culpabilidad de Junger Ortega Vanegas y Francisco Mayorga Hernández,quienes son los principales sospechosos por el asesinato de un adolescente de 14 años en el barrio Los Martínez. El juicio de los dos acusados dio inicio este jueves con la presentación de uno de los principales testigos que tiene la Fiscalía, el señor Gonzalo Pacheco, dueño de la casa que la víctima cuidaba horas antes de ser asesinado. Pacheco, confirmó haber visto a los acusados ir tras el adolescente de iniciales G.R cuando este volvía a su casa a las 8:25 de la noche del pasado 25 de noviembre. El testimonio dicho por Gonzalo Pacheco, coincide con el del Policía Juan Madriz, quien también miró a los acusados, pero a las 10 de la noche, en actitud sospechosa salir de el lugar donde fue encontrada la victima al día siguiente. Otra de las declaraciones que el señor Pacheco reveló al jurado es que una vez llamó la atención de Ortega Vanegas y Mayorga Hernández porque le estaban mostrando al adolescente material pornográfico. Esto encaja con la declaración del perito policial en informática, el inspector Aldo Castillo, quien explicó que de un telefono celular ocupado a Mayorga fue extraído material pornográfico que este había borrado de su pantalla, pero que habían quedado archivos en la memoria interna del aparato. La acusación de la Fiscalía refiere que al momento del hallazgo el cuerpo sin vida del adolescente presentaba señales de tortura y estaba semidesnudo. Eldictamen médico presentado por el forense Nestor Membreño, revela que al joven trataron de estrangularlo, también indica que el adolescente G.R “luchó por su vida”, por las señales de aruños encontradas en el cuerpo. G.R. falleció a consecuencia de un trauma craneoencefálico que le causó el golpe dado con una piedra en la base del cráneo. or su parte el abogado Héctor Cárdenas, quien defiende a Francisco Mayorga, dijo que los exámenes de sangre y genética practicados a su cliente lo eximen de responsabilidad penal. “Las muestras de ADN demuestran que mi representado no tuvo nada que ver con el crimen”, sostuvo el abogado Cárdenas. El litigante aseguró que al final del juicio, con la misma prueba de la Fiscalía, demostrará la no culpabilidad de su cliente. La fiscalía cuenta con 18 testigos para sostener sus pruebas en el juicio. Fuente: El Nuevo Diario