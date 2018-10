14, Febrero, 2016 14, Febrero, 2016 5:44 a.m. 5:44 a.m.

SISMOS DE 4 Y 4.1 SACUDEN EL PACIFICO NICARAGÜENSE

None

Dos sismos de magnitudes 4.0 y 4.1 se produjeron la mañana de este domingo en el Océano Pacífico de Nicaragua. El primer temblor ocurrió a las 10.33 am con profundidad 15.0 kilómetros. El segundo movimiento 4.1 se registró a las 11.17 am con la misma profundidad del primero siempre en el pacífico nicaragüense. No se reportan víctimas ni daños. Mientras tanto Ineter mantiene vigilancia permanente la zona de subducción donde ocurren sismos por el choque de las placas Coco y Caribe. 100% Noticias