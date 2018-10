TICOS DESTACAN EN REDES SOCIALES EL SISTEMA DE JUSTICIA DE NICARAGUA EN COMPARACION CON SU PAIS

Cientos de usuarios en las redes sociales de Telenoticias destacan el sistema de justicia de Nicaragua en comparación con el de Costa Rica. Esto tras la aprensión de Adrián Salmerón, quien se encontraba oculto en Las Mojarras de San Francisco, cerca de Matagalpa, Nicaragua. Él es sospechoso de asesinar a una familia de cinco miembros –dos adultos y tres niños- en Matapalo de Guanacaste. Entre lo que más llamó la atención de los cibernautas, es la agilidad con la que actuó la policía de Nicaragua para atrapar a Salmerón, y que ahí la ley no prohíbe taparle la cara a los sospechosos. Además de la rapidez que dura todo un proceso de juicio y condena para los criminales que son juzgados en ese país. Tal es el ejemplo de Hilario Blandón, capitán del barco que fue encontrado culpable en Nicaragua tras la muerte de 13 costarricenses por naufragio en Corn Island, Nicaragua. El juicio completo de Blandón -desde que sucede el accidente, se recopilan las pruebas y se hacen las investigaciones, hasta el día del juicio- duró cerca de 15 días. Carlos Solano Salas: El tema de taparles la cara obedece a una disposición procesal legal. Las autoridades deben cumplir con esa disposición porque están obligadas a hacerlo. ¿Debe cambiarse la ley? Creo que sí... pero parece que no es prioridad para ningún político del país. Mar Quesada: Tanto que se ha criticado a los nicaragüenses y ya son dos resultados positivos de ellos hacia el pueblo de CR. La lancha donde fallecieron varias personas y esta detención. Rápidos, eficientes, sin mucha cosa. Mis respetos al pueblo nicaragüense y mis disculpas por lo mal que nos hemos comportado. Yo los admiro y respeto. Hanzell Espinoza Moya: Lo bueno que ahí no se andan con tanta vuelta, "mañana mismo le dan la sentencia" no como aquí que le dan seis meses de preventiva, juicio, extensiones, aplazos y al final libertad condicional. Ojalá se pudra en la cárcel. Jose Arroyo: Aprendan políticos de Costa Rica… Miren el ejemplo del país vecino... ¡Bien hecho Nicaragua! Flor Villegas Baltodano: Excelente trabajo realizado por la Policía de Nicaragua, digno de admirar por nuestras autoridades ya que la Policía de allá sin hacer mucho drama y ruido capturaron rápido al asesino. Nicaragua no está obligado a extraditar a un ciudadano de su país, pero mejor así porque aquí duran mínimo 2 años en audiencias y trámites, luego lo condenan a unos 15 años y a los 5 años está afuera por buen comportamiento para que vuelva hacer sus fechorías. Fueron 5 personas a las que este hombre les arrebató la vida, Ojalá se haga justicia. Karla Rosabal Lacayo: ¡Así es! En Nicaragua no se andan con pendejadas como acá en CR. Los policías y OIJ deberían ser entrenados por la Guardia de Nicaragua. Al ladrón, violador, etc. Lo tratan como realmente se merece. No hay contemplaciones. ¡Castigos fuertes deberían de tener todos los malhechores! ¡NO entiendo porque acá los tratan tan sutil! Adrián Salmerón, de 24 años, será juzgado en ese país y actualmente permanece encerrado en la cárcel El Chipote de Managua. Recuerde que en la edición de las 7 de la noche de Telenoticias, le estaremos brindando todos los detalles.

