21, Febrero, 2016 21, Febrero, 2016 4:10 a.m. 4:10 a.m.

GOBIERNO SANDINISTA INFORMA A FAMILIAS DE MOMOTOMBO SOBRE SITUACIÓN DEL VOLCÁN Y REITERA QUE ESTÉN ATENTAS

Las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres (SINAPRED) y autoridades políticas del FSLN del departamento de León, sostuvieron un importante encuentro con las familias de las diversas comunidades cercanas al volcán Momotombo, en la que explicaron la situación que atraviesa el coloso y todas las acciones que realiza el Gobierno Sandinista para tranquilidad y seguridad de las familias. Por las autoridades nacionales participaron el codirector de SINAPRED, doctor Guillermo González, el presidente ejecutivo de ENEL Ernesto Martínez Tiffer, la alcaldesa de la Paz Centro Lesbia Abarca, el secretario político departamental del FSLN Evert Delgadillo y el municipal Ramiro Linarte. Los pobladores de las comunidades Momotombo y otras aledañas al coloso, plantearon sus preocupaciones, temores e hicieron sugerencias en relación a la actividad volcánica que se mantiene desde el primero de diciembre pasado. El doctor González reiteró a las familias que existe la voluntad y compromiso del Gobierno Sandinista y de sus líderes, el Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, de fortalecer la vigilancia al coloso y los conocimientos obtenidos a partir de las investigaciones hechas por científicos nacionales y extranjeros que han venido a estudiar el comportamiento del volcán. Un gobierno preocupado y ocupado Hizo hincapié en la necesidad de practicar medidas de protección familiar e individual, sobre todo para tapar los alimentos, el agua potable, en caso de caída de cenizas y arena. También informó que se actualizarán los planes de evacuación, en caso de una actividad volcánica superior, aunque aclaró que los estudios hechos por los científicos han determinado que hasta el momento, la situación se mantendrá igual a como ha estado en las últimas semanas, con explosiones constantes y esporádicas. “A partir de los acontecimientos del volcán se ha venido fortaleciendo ese modelo que hemos venido trabajando de estar articulado desde las comunidades hasta el nivel nacional, para enfrentar estas situaciones”, indicó González. Informó a los pobladores que Nicaragua está pasando por una situación volcánica poco usual e incluso los científicos están sorprendidos que tres volcanes se mantengan simultáneamente en actividad. “Ha habido una alta preocupación no solamente por prepararnos, sino también al mismo tiempo conocer más a fondo lo que está pasando y hasta el momento los científicos han dado algunas luces sobre el tema, pero queremos ser francos, no se tiene todos los estudios completos (…) y los científicos han expresado que está actividad apunta a que va a continuar con las características que hemos visto hasta el momento y no se puede predecir cuánto tiempo va a durar y que posiblemente vamos a continuar viendo estas manifestaciones, pero ven poco probable una situación totalmente catastrófica, que quiere decir, una situación pensando cómo fin del mundo, eso es lo que hasta el momento los vulcanólogos nos han dicho”, añadió González. Ante esto, reiteró que en las próximas semanas es muy probable que continúen las explosiones y también es posible que esta actividad cese por otro periodo de tiempo. “Los científicos están comprometidos a continuar acompañando a nuestro gobierno a seguir profundizando los estudios, sobre todo por aquello que les mencionaba, es decir que cómo está siendo poco usual que haya tres volcanes al mismo tiempo, quieren descartar si existe alguna relación y qué tipo de manifestación podría ser si se da una situación más violenta”, planteó a los pobladores. Poblador: “Tenemos responsabilidades compartidas” Mencionó que se debe continuar organizada las comunidades, fortalecer el mecanismo de vigilancia y otros mecanismos dirigidos a llevar la tranquilidad. “Debemos seguir preparándonos desde cada casa, hemos venido trabajando en distintos momentos y fortalecido la capacitación para que cada familia tenga su plan particular de evacuación que tiene que estar articulado barrio por barrio, vamos a intensificar ese trabajo”, señaló González. El ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, resaltó que el gobierno ha demostrado y no solo por la situación volcánica, que en todas las afectaciones por fenómenos naturales, ha estado acompañando, auxiliando y protegiendo a las familias. “Nuestro gobierno está más que preocupado por todos ustedes, listos con las medidas de evacuación, con todo, no es la primera vez que estamos con ustedes hablando, creo pudo haber sido un poco antes, pero la preocupación está desde el primer día, desde el primer momento monitoreando ese cerro con todas las cosas y estamos viniendo continuamente aquí, así que pueden estar tranquilos y con la confianza que tienen un gobierno serio, porque aquí en nuestro país lo que haya ocurrido bajo un fenómeno de la naturaleza, no hay nadie que pueda decir que nuestro gobierno no se haya preocupado y no haya metido la cabeza de lleno en cualquier problema que nuestra población haya tenido en cualquier lugar del país, deben tener esa confianza, no están aquí con un gobierno como el que sucedió con el huracán Mitch, están con un gobierno serio y consciente”, puntualizó Martínez. En el periodo de preguntas y respuestas, los pobladores consultaron si las explosiones pueden ser más fuerte y violentas, pero otros hicieron el llamado a participar de los simulacros anti desastres y a ser más participativos en los diferentes mecanismos de organización. Germán Zamora, poblador de la comunidad de Momotombo, reconoció que existe preocupación de las familias por la actividad del volcán, por tanto era necesario el encuentro con las autoridades sandinistas. “Este es el momento justo para este tipo de asamblea, pero también es importante que antes que vengan las autoridades, qué hacemos nosotros, porque la primera responsabilidad es nuestra y las primeras consecuencias la vamos a recibir nosotros, por tanto no podemos estar esperando que vengan las autoridades para venir a salvarnos a nosotros”, dijo Zamora al hacer el llamado a las familias a organizarse. Calificó de importante el encuentro, porque primero demuestra la preocupación del gobierno por informar sobre la actividad volcánica y también permite aclarar las dudas de los pobladores. FUENTE EL 19 DIGITAL