JOVEN NICA DE 24 AÑOS MUERE PRACTICANDO BOXEO EN COSTA RICA

El occiso vivía junto a familiares en esta humilde casa desde 2011. La ilusión, fuerza y entusiasmo jamás faltaron en la diaria rutina de Luis Guerrero Martínez, el joven de 24 años quien tal como lo informó DIARIO EXTRA ayer, murió mientras practicaba boxeo en un gimnasio en Escazú, y cuyo sueño de ser campeón mundial se desvaneció tras su inesperado deceso. Sus allegados se mostraron dolidos este martes con el pasar de las primeras horas del día, pues normalmente convivían con todo lo relacionado al deporte más amado por Guerrero, historias, risas y anhelos ya no estuvieron acompañando el almuerzo en la casa de esta familia nicaragüense, vecina de Río Segundo en Alajuela. "Era una persona muy soñadora, a diario se levantaba para correr en la madrugada en las calles oscuras del barrio, le encantaba el deporte, quería ser un campeón mundial para ayudarle a mi abuela, para ser alguien en la vida y ser feliz, había llegado al país hace 5 años y siempre le encantó el boxeo, desde que comenzó en esto no paraba ni un sólo día", comentó Roxanna Guerrero, sobrina del ahora fallecido. En su edición de ayer Diario Extra, dio a conocer el caso ocurrido en un gimnasio municipal de Escazú, donde jóvenes competidores de la zona practicaban boxeo como parte del programa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Guerrero recibió un golpe cuando entrenaba junto a otro muchacho de la zona, pero en lugar de sostenerse en pie, se desmayó y posteriormente entró en paro cardiorrespiratorio. Agentes judiciales se presentaron al sitio y levantaron el cuerpo para enviarlo hasta el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, Heredia. Madre lo recibirá en Nicaragua Roxanna, sobrina del boxeador, recuerda que fue el entrenador de Luis quien se presentó ante ellos la noche del lunes, llevándose a una de las familiares de mayor edad, pues iba a ser ella la que recibiría la terrible noticia. Agregó que todo se prepara para que el cadáver sea enviado hasta suelo nicaragüense, donde será su madre biológica la que se encargue de las obras fúnebres. "Estábamos ya casi a punto de acostarnos cuando llegó a la casa José, el entrenador, se llevó a mi tía y cuando ella volvió venía llorando, y nos contó que Luis se había muerto, la verdad es que nos tomó por mucha sorpresa, es algo muy doloroso", comentó Guerrero. Luis había llegado hace 5 años a Costa Rica junto a su padre, pero este se devolvió a territorio pinolero hace unos meses, desde entonces Luis se mantenía con una tía y abuelos, pues su intención era continuar viviendo en el país. Incluso había conseguido un trabajo, precisamente donde conoció a su entrenador José. "Estaba trabajando en un restaurante en San Ramón con su entrenador, trabajaba en el día y en la noche se iba a entrenar, fue el mismo entrenador quien vino con otros muchachos y se llevó a mi tía para contarle lo que pasó", comentó la sobrina del ahora occiso. Investigación La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Diario Extra que se mantienen en un proceso sobre el caso, debido a lo extraño del hecho, manejarán el proceso como una muerte en análisis. Además, señalaron que en este momento la Fiscalía espera los informes del Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, a fin de establecer el siguiente paso a seguir. La Asociación Costarricense de Boxeo (Acobox) manifestó a través de un comunicado de prensa que procederán a solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú un informe sobre los programas que se venían desarrollando en ese sitio en relación con la disciplina. Respecto a las probabilidades de que la muerte de Guerrero haya sido ocasionada por el golpe que recibió en el hígado, el médico deportivo Willy Gálvez mencionó que se podría especular, sin tener el parte forense, sobre tres eventuales escenarios. "El primero de ellos es que el joven tuviera alguna patología que pasó por alto, es decir, que sus condiciones físicas no estaban completamente bien; pero en otros dos escenarios podríamos llegar a pensar que él sufrió un fuerte golpe en el hígado o muy cerca del corazón, y esto provocó una laceración que de inmediato ocasionó un derrame de sangre interior y con ello un paro cardiorrespiratorio", comentó Gálvez.