15, Marzo, 2016 15, Marzo, 2016 2:03 a.m. 2:03 a.m.

CONDUCTOR DE CABEZAL CONDENADO A 5 AÑOS DE CÁRCEL

Alfredo Chamorro, juez Quinto Distrito Penal de Juicio de la capital, dictó cinco años de prisión contra el conductor del cabezal Jurguen Herrera Cardoza, que en estado de ebriedad arrolló mortalmente al niño Franklin Guevara Romero de cuatro años el pasado 7 de diciembre. El juez, expresó en su sentencia que los representantes de la víctima pueden ejercer por la vía civil el pago de la indemnización correspondiente conforme a las leyes. Pedro Artola, abogado defensor, tras conocer la sentencia contra su representado dijo que no habían tomado la decisión de apelar o no la condena impuesta. Al momento del accidente, Herrera conducía con 2.6 grados de alcohol por cada litro de sangre, que equivale a estar intoxicado por la ingesta de licor, según el informe policial. El juicio para el furgonero se realizó dos veces, luego de anularse el primero (de no culpabilidad), ya que uno de los miembros del tribunal de jurado fue visto por el papá de la víctima conversando con los progenitores del reo a la salida de los Juzgados. Los padres del niño decidieron no mediar con Herrera. Júrguen Herrera Cardoza, saldrá de prisión el 7 de diciembre de 2020, según la sentencia de judicial. Fuente: El Nuevo Diario.