22, Abril, 2016 22, Abril, 2016 4:47 a.m. 4:47 a.m.

DENUNCIAN SUPUESTA NEGLIGENCIA MÉDICA EN HOSPITAL LENÍN FONSECA

Mireya Torres denunció vía telefónica a 100% Noticias una supuesta negligencia médica en Hospital Lenín Fonseca. Ella asegura que su hermano murió al no ser atendido por el personal médico luego de que este sufriera un accidente de tránsito en el sector de donde fue el Cosep. Héctor Torres de 50 se movilizaba en el sector descrito cuando la ruta 195 le impactó. Bomberos lo trasladaron hasta el hospital Lenín Fonseca y al parecer lo mantuvieron en una silla de rueda de donde presumen se cayó a vista y paciencia de personal médico. La hermana del fallecido aduce que Torres se dirigía a casa de una hermana al momento del accidente. Según Torres, la Policía detuvo al conductor del bus y luego lo dejaron libre por falta de denuncia. Sin embargo, ellos informaron a las autoridades sobre la muerte de Torres y procedieron a arrestar al chófer. Mireya Torres manifestó también que según el informe de Medicina Legal, su hermano falleció a las 3 de la tarde del martes 19 de abril. Sin embargo, familiares dicen no creer en la versión médica sobre el fallecimiento de Héctor Torres porque alegan que éste no presentaba fracturas en su cabeza al momento del traslado, basándose en la versión de uno de los bomberos, lo que vendría a contradecir al supuesto dictamen de Medicina Legal donde una de las hermanas del occiso se presentó y le dijeron que Torres presentaba un trauma cráneo encefálico. Mireya expresó que aún no tienen el dictamen del hospital. Mientras tanto, serán las investigaciones policiales quienes aclaren los detalles del caso. 100% Noticias