TRABAJADOR DE NICACEL DICE QUE MAYORGA ROBO SU CELULAR

Tras la aparición de un video donde aparece el boxeador Ricardo Mayorga tomando un celular que según su abogado es del boxeador, 100% Noticias busco la versión de NICACEL. Su propietario Ivan Ortega señaló que el púgil no robó ningún celular de su establecimiento. Pero su técnico de nombre Mauricio Martinez denunció ante nuestras cámaras que el boxeador se robó su celular y que lo denunciaría en la policía nacional. “El celular es de Ricardo Mayorga”, es la aclaración que hizo en 100% Noticias Carlos Mario Peña, abogado del púgil nicaragüense, quien es señalado en un video que transmitió canal 10 de robar el celular a un trabajador de NICACEL. El video fue filtrado al medio y “sustraído de forma ilegal”, según el doctor Peña por un amigo de un técnico de la empresa a quien tratan de identificar. Según Peña, el boxeador Ricardo Mayorga llego a reparar su celular y al no tener 300 córdobas para pagar la relación decidió tomarlo y guardarlo en la parte de atrás ya que el short no tiene bolsas. “Los señores de NICACEL dicen que no proporcionaron el video, si no que fue una persona que lo pasó, fue sustraído ilegalmente, los propietarios están dispuestos a aclarar”, dijo Peña quien califico la acción como “manipulación perversa” de un amigo de un técnico de NICACEL. El abogado de Mayorga, advirtió que si llegan a detectar o identificar a la persona que sustrajo el video y lo pasó al medio de comunicación, lo denunciaran por difamación ante el ministerio público. En el caso de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el campeón mundial, según Peña el motorizado se tiro la roja, Mayorga venia en su preferencia y no es a como se informo. “Todo lo que el haga es noticia y hay mala intención en dar noticias al revés, el motociclista trata de sacar dinero”, aseguro Peña. https://www.youtube.com/watch?v=URWM0B23oQo 100% NOTICIAS. LPU