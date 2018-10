05, Mayo, 2016 05, Mayo, 2016 4:55 a.m. 4:55 a.m.

MAREROS DAN PLAZO FATAL A MÁS DE 500 ESTUDIANTES DE HONDURAS

Un clima de tensión invadió ayer a la comunidad del Instituto Central Vicente Cáceres, en la colonia Tiloarque, de Comayagüela, tras conocer que los mareros les dieron un plazo fatal de 24 horas a más de 500 alumnos, para que abandonen esa institución. La “ordenanza” es para los estudiantes provenientes de colonias del sur de la capital, como Germania, Loarque, Altos de Santa Rosa, la Cruz Roja y la Ramón Villeda Morales, entre otras, porque son de sectores donde opera la pandilla “MS-13”, contraria a la “Mara 18”, que supuestamente es la que controla en el Central. Según autoridades de la Secretaría de Educación, los antisociales en las últimas horas enviaron un mensaje a los alumnos, padres de familia y docentes de ese colegio, advirtiéndoles que si los estudiantes asisten a clases hoy, en horas de la mañana, estarían invadiendo esa emblemática institución educativa para encargarse ellos de sacarlos a través de una revuelta. Un docente de este instituto informó a LA TRIBUNA, que la advertencia inició hace una semana en la que les daban como plazo este 5 de mayo para que los estudiantes de las colonias antes mencionadas, no puedan seguir en ese establecimiento. “Nosotros estamos muy preocupados porque los mismos padres de familia han venido a informarnos que sus hijos están en peligro, porque los mareros les han ordenado que mejor se retiren, porque si no lo hacen harán una revuelta en el interior del colegio”, manifestó el docente, que prefirió no ser mencionado. Añadió que desde ayer ya los padres de familia comenzaron a solicitar el traslado de sus hijos, para que continúen sus estudios en otras instituciones. Las autoridades educativas confirmaron ayer que en ese centro educativo se incrementaron las amenazas por parte de las antisociales, al extremo que los docentes ya no están asistiendo a impartir clases en esos horarios. Fuente.LaTribuna