12, Mayo, 2016 12, Mayo, 2016 1:42 a.m. 1:42 a.m.

LLEGAN DE EE.UU 25 NICARAGUENSES DEPORTADOS

25 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban residiendo en los Estados Unidos de forma irregularregresaron deportados por las autoridades de esa nación y fueron recibidos dignamente por las instituciones nicaragüenses. Estos compatriotas fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, por funcionarios del Ministerio de Familia, que les brindaron la bienvenida y les recalcaron que Nicaragua. Durante el recibimiento, se les hizo entrega de un apoyo económico para que puedan trasladarse a sus ciudades de origen y de esa manera unirse a sus familias. Igual se les dio un refrigerio y un kit de higiene personal. Muchos de ellos relataron las pésimas condiciones en que son tratados supuestamente por las autoridades migratorias estadounidenses y los peligros que enfrentan al emprender por tierra el mal llamado sueño americano, situación que no recomiendan a nadie. Wilmer Martínez Arbizú es uno de los deportados, quien ha intentado en diversas ocasiones residir en Estados Unidos, pero siempre es deportado, situación que ya no piensa repetir porque no está dispuesto a seguir arriesgando su vida por el “sueño americano” que nunca tuvo y más bien fue unapesadilla porque estuvo 4 años detenidos en las cárceles federales por el delito de ser indocumentado. “Estuve preso cuatro años sin haber cometido ningún delito, solo por el hecho de haber cruzado el Río Bravo, eso es un abuso casi cuatro años detenido, sinceramente no recomiendo que vayan a aventurarse por tierra, mejor me quedó en mi país a ayudar al desarrollo, esa son mis ideas, ya estuvo, he escuchado que Nicaragua está mejorando y por eso espero ahora encontrar un trabajo para establecerme y rehacer mi vida”, dijo Wilmer originario de Corinto. Fuente:19Digital