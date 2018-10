12, Mayo, 2016 12, Mayo, 2016 3:02 a.m. 3:02 a.m.

COYOTES COBRAN 200 DOLARES POR CRUZAR MIGRANTES

Según datos oficiales en lo que va de 2016 la Fiscalía ha realizado unas siete acusaciones por tráfico de migrantes ilegales, uno de esos casos es el que se ventila en los juzgados de Managua, Norwin Méndez y Moisés Cisneros quienes trasladaban 10 migrantes ilegales de Managua a El Guasaule.Por este traslado ganarian mil dolares cada uno Mahfajor Rahman, originario de Bangladesh, dijo ante el juez Julio César Arias que él y los otro nueve migrantes siete de Pakistán y dos de Nepal pagarían US$200 cada uno a Méndez y a Cisneros por transportarlos hasta la frontera con Honduras. Méndez y Cisneros fueron capturados el pasado 5 de mayo en una calle del barrio Altagracia en Managua viajando en un taxi mientras los diez extranjeros viajaban en otros dos vehículos de transporte selectivo. En otra audiencia de prueba anticipada tres migrantes ilegales procedentes de Ecuador afirmaron ante el juez Arias que la red de coyotes que los llevaría hasta Estados Unidos les cobraría US$10,000. Sin embargo, ellos solo desembolsaron US$3,000 porque la travesía concluyó en Nicaragua el pasado jueves, cuando la Policía los detuvo en las afueras del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua mientras eran esperados por los hondureños Oscar Francisco Durán y Juan Cruz Laínez. Los sudamericanos explicaron ante el juez que el dinero se los pagaron a un hombre cuyo nombre dijeron desconocer, pero que describieron como alto, delgado y que llevaba gorra. "No los conozco y no son ellos", dijo un migrante ilegal cuando la Fiscalía le pidió reconocer a los acusados ante el juez de la causa. Al ser consultados por la Fiscalía si reconocían a los acusados en salas, estos respondieron con evasivas o simplemente dijeron que no los reconocían. Actualmenrte en los tribunales capitalinos se desarrollan tres procesos judiciales por tráfico de migrantes ilegales. Hace dos días en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de la capital se realizó otra audiencia de prueba anticipada. Fuente:END