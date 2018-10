23, Mayo, 2016 23, Mayo, 2016 6:57 a.m. 6:57 a.m.

MUERE BEBE DE 2 MESES POR BRONCO ASPIRACIÓN

None

A dos meses de haber llenado de alegría la casa de la familia García López de Masaya, la tragedia los invadió al perder a su bebé Bryan Steven García quien pereció producto de una bronco aspiración. La madre del recién nacido Dory García dijo que a las 4:20 de la madrugada se despertó para amamantar a su bebé, pero descubrió que estaba helado. Desafortunadamente ya no había nada que hacer, el médico forense Juan Narvaez le informó que el pequeño Steven ya no contaba con signos vitales y no se podía hacer más al respecto. Steven García pereció mientras descansaba junto a su madre en el barrio Jerónimo, de la ciudad de Masaya, informó La Nueva Radio YA