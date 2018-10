25, Mayo, 2016 25, Mayo, 2016 11:57 a.m. 11:57 a.m.

DENUNCIAN DE ACOSO CIBERNETICO A 2 MAESTRO DE RIVAS

Juan Rafael Sevilla y Francisco Cantillano son buscado por las autoridades polciales de Rivas por el supuesto delito de acoso cibernetico en contra de alumnos de Colegio privado “Nuestra Señora de Fátima” . Los maestros fuerón acusado del supueto delito en facebook por los padres de las victimas. La policia de Rivas allano la viviendas de los docents pero ya no estaban en sus viviendas , aparentemente huyeron.Por lo que de inmediato se giro orden de captura y ahora oficialmente son prófugos de la justicia Hasta el momento las autoridades policiales han evitado dar declaraciones del caso aduciendo que están en proceso investigativo y que los dos sospechosos aún no han sido detenidos. Los profesores señalados impartían clases en el colegio “Nuestra Señora de Fátima”, y según los denunciantes, utilizaban las redes sociales para pedirles a sus alumnos que les enviaran fotos mostrando sus cuerpos “como Dios los trajo al mundo” y masturbándose, además que les enviaban mensajes de texto acosándolos. “Después los invitaban a comer raspados u otras cosas y terminaron violando a uno”, comentó el padre de uno de los niños que era acosado a través de mensajes. De acuerdo al denunciante, al menos 5 padres de familia han confirmado que sus hijos eran víctima del acoso sexual y de los abusos que cometían ambos profesores. “Esto venía ocurriendo desde el 2012 con estudiantes de sexto grado y los de primero a tercer año, pero los alumnos tenían temor de comentar a sus padres lo que estaba ocurriendo porque ellos eran sus maestros y en ese entonces tenían entre 11 y 12 años”, relató el padre. La directora del colegio, la monja Ana María Expósito, señaló que los hechos señalados por los padres de familia ocurrieron fuera del centro escolar, asegurando que no permiten que sus estudiantes hagan uso de celulares o computadoras dentro del colegio. “En el centro nuestra prioridad ha sido el cuido y cariño de los niños y adolescentes y por esta misma seguridad el colegio también está colocando cámaras y pidió no caer en la revictimización e irrespeto de los afectados de este delito cibernético”, comentó Expósito. A la vez detalló que están colaborando en el proceso investigativo y hasta precisó que la tarde del martes acudió a interponer una denuncia a la Policía de Rivas, indicando que alumnos de otros colegios también han sido víctimas del acoso de Cantillano y Sevilla. Hasta el 2015 Juan Rafael Sevilla impartía clases en el colegio “Nuestra Señora de Fátima”, pero fue despedido tras descubrirse que enviaba mensajes con contenido sexual a uno de sus alumnos. Según Expósito, de los tres casos denunciados por los padres de familia, se enteró hasta la tarde del martes, cuando se divulgaron por las redes sociales y desde ese día se desconoce el paradero de ambos profesores. Fuente:END