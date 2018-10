29, Mayo, 2016 29, Mayo, 2016 3:07 a.m. 3:07 a.m.

FIJAN AUDIENCIA A ACUSADO DE ASESINAR A XIOMARA

None

Proceso. Durante una prolongada audiencia inicial en Estelí, ayer, la juez Alma Pino admitió la acusación por asesinato contra Rodolfo José García Valenzuela, quien irá a los juzgados el 9 de junio. La primera estrategia de la defensa de Rodolfo José García Valenzuela, acusado de asesinar a cuchilladas a Xiomara Cruz Torres, tuvo éxito: una juez admitió que el acusado sea remitido a un psicólogo forense. García Valenzuela, apodado “El Popo”, es el centro de atención en Nicaragua por ser acusado de asesinar a Cruz Torres y mantener enterrado su cadáver en el patio de su casa durante 48 días. La titular del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, Alma Pino, ordenó que García Valenzuela sea llevado al psicólogo forense y ante un especialista para determinar sus condiciones físicas y facultades mentales. Entre las evidencias que presentó la Policía está el cuchillo.- Entre las evidencias que presentó la Policía está el cuchillo. - La juez, sin embargo, admitió la acusación por asesinato contra García Valenzuela, le decretó prisión preventiva y lo remitió a la vista inicial para el 9 de junio a las 8:00 am. Estelí estuvo convulsionado por tercer día consecutivo con el caso del asesinato de Cruz Torres, pues la llegada de García Valenzuela al juzgado despertó enojo e indignación en una parte de la población, según constató El Nuevo Diario. La familia doliente pidió a la Policía y al Ministerio Público investigar dónde están dos tarjetas de crédito y una de débito que la difunta portaba, así como dinero en efectivo y un teléfono celular valorado en US$1,200. Cabizbajo y con su rostro opacado por el cansancio, García Valenzuela quedó ayer encarcelado, tras una larga audiencia inicial. LA ACUSACIÓN Según la acusación formulada por la Fiscalía, García Valenzuela asesinó a Cruz Torres de varias cuchilladas (versiones extraoficiales señalan que al menos fueron trece) y luego la enterró en un sumidero en el patio de su casa, en el barrio Pablo Úbeda de Estelí. García Valenzuela, de 24 años, se identificó como estudiante y será el 9 de junio que conocerá si irá a juicio o no. La judicial Pino señaló que el cuadro fáctico acusatorio formulado por la fiscal auxiliar, Yatma Bustamante Hernández, lo admitió porque reúne todos los requerimientos jurídicos que las leyes establecen. También le decretó prisión preventiva porque consideró que en libertad García Valenzuela representaría un peligro para los 15 testigos propuestos y para los familiares de la víctima; pero sobre todo por la dimensión del daño causado: el supuesto asesinato de Cruz Torres. “Se abre causa oficialmente contra el señor Rodolfo José García Valenzuela” sentenció Pino. EXNOVIO ES TESTIGO La fiscalía, en la vista preliminar de ayer, ofreció 15 testigos y llamó la atención que entre ellos se encuentra el exnovio de Cruz Torres, Farintong Gary Blandón Talavera, y la madre adoptiva de García Valenzuela, Leonor Antonia Valenzuela. La familia de Cruz Torres ha dicho que considera a Blandón Talavera como cómplice del asesinato. “Ese tipo (García Valenzuela) no actuó solo y tenemos el presentimiento que en esto se encuentre vinculado Farintong”, dijeron las hermanas de la víctima, Jacqueline y Gretty Cruz Torres. Pidieron a la Policía que lo investiguen y lo procesen junto a García Valenzuela. Además, los familiares de la víctima criticaron a Leonor Valenzuela, de quien afirman no es posible que no haya sabido los movimientos de su hijo adoptivo y que no escuchara nada cuando ocurrió el crimen, la noche del 8 de abril. “Sin duda Xiomarita pidió ayuda y gritó, alguien debió de escuchar algo”, dijeron los padres de la joven asesinada, Rito Cruz y Karla Torres. En general, los parientes de Cruz Torres pidieron que el Ministerio Público amplíe la causa. FISCALÍA Y DEFENSA El abogado acusador adherido, Edgard Arauz, dijo que lucharán para que en el juicio contra García Valenzuela haya un veredicto de culpabilidad. Rito Cruz, padre de la mujer asesinada, exigió la pena máxima de 30 años de cárcel para el autor del crimen, por la saña con que actuó y por lo que calificó como “maniobras de psicópata”, ya que el cadáver estuvo enterrado en el patio de la casa durante 48 días. En tanto, el abogado Harold Antonio Ramírez, defensor de García Valenzuela, dijo que la acusación presentada por la Fiscalía estaba mal formulada y que en ningún momento la judicial debió admitirla. La juez Pino, por su parte, le refutó y aclaró que contiene todos los elementos de ley y muchas aseveraciones que hizo las debía presentar en la audiencia inicial y en el período de intercambio de pruebas e información. Experto: psicopatía no exime responsabilidad EXPLICACIÓN • Para el psiquiatra Nelson García Lanzas, Rodolfo José García Valenzuela, alias “El Popo”, principal sospechoso de asesinar a Xiomara Cruz Torres, podría tener tendencia psicopática. “Los psicopáticos transgreden las normas de la sociedad, no tienen miedo al riesgo, planifican muy bien lo que van hacer, gozan lo que hacen y no tienen remordimiento de lo que hicieron”, explicó García Lanzas. Rodolfo José García Valenzuela, al presentase a la Policía cuando comenzaron las pesquisas por la desaparición de Xiomara Cruz Torres, lo que buscaba era una condena de menos años de prisión en caso de ser descubierto en ese momento, agregó el médico. Con una larga experiencia como siquiatra forense, García Lanzas afirmó que la psicopatía no es eximente de responsabilidad penal y tampoco es atenuante. Una de las probables causas de la psicopatía que García Valenzuela podría padecer estaría asociada al hecho de que su madre lo dio en adopción cuando era niño, señaló el especialista en salud mental. “El hecho que su madre lo haya abandonado siendo un niño creó un resentimiento de él contra el género humano y en especial contra las mujeres”, subrayó. Otras de las causas que pudo haber empujado al joven a cometer el crimen y luego sepultar a la víctima en el patio de su casa podría ser una “amistad insana” entre víctima y victimario. Sin importar las causas del crimen, García Lanzas consideró que el procesado necesita de asistencia en salud mental, pero aclaró que eso no lo exime de responsabilidad por el crimen que habría cometido.