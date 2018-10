OBRERO MUERE SOTERRADO EN TEGUCIGALPA TRAS UN DESLIZAMIENTO

4:49 a.m.

Una persona murió soterrada este jueves en el bulevar Kuwait de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital de Honduras, tras un deslizamiento e inundaciones producto de las lluvias. El joven, identificado como Julio César Gálvez Sierra, estaba realizando labores de construcción cuando un cerro se derrumbó dejándolo bajo los escombros. A las 3:00 de la tarde llegó Medicina Forense, lo que provocó una ola de angustia y especulaciones sobre si el sujeto había perdido la vida, lo que finalmente se confirmó unos minutos después. Gálvez libró una angustiosa batalla para salvar su vida. Fueron cuatro horas agónicas en las que permaneció aferrado a la vida. Durante varios minutos permaneció consciente y entre quejidos pudo hablar y suplicar que lo sacaran, que no lo dejaran morir y que no soportaba el dolor en las piernas. Después de un prolongado tiempo de angustia y de permanecer aprisionado, con las pocas fuerzas que le quedaban se aferró a un bombero, como quien se aferra a una última esperanza de vida y en el cual descansaba la parte superior de cuerpo que le quedaba libre. Pero debido al peso que le presionaba del abdomen, el dolor y sumado a la angustia de estar atrapado, Gálvez se desmayó en tres ocasiones, siendo la última vez que abriría los ojos como para despedirse de esta vida. “Adiós mi amor, te amo mucho, fueron las últimas palabras que Julio César dijo a su amada y única pequeña hija. En días anteriores, Gálvez había sufrido un accidente en una de las piernas, por lo que su esposa le pidió que no fuera a trabajar. Fuente:La Prensa Honduras