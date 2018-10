04, Junio, 2016 04, Junio, 2016 5:33 a.m. 5:33 a.m.

CAPTURAN EN NICARAGUA A DOS SOSPECHOSOS DE MATAR A NIÑO DE 12 AÑOS EN COSTA RICA

None

El Ejército de Nicaragua capturó a dos sospechosos de asesinar a un menor de 12 años y robar una motocicleta. Hugo Monge de la OIJ, confirmó la captura de los involucrados en este macabro crimen que ocurrió en la comunidad Banderas de Pocosol, San Carlos, Costa Rica. El pequeño Samuel Francisco Orozco Davis, fue estrangulado con un mecate, tras ser vapuleado junto a su primo que sobrevivió al ataque por el robo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este viernes cuando la abuela del menor María Florencia López, conocida como “Lencha”, le pidió al niño, antes que se fuera a la escuela, que fuera donde un familiar que le ofreció una yuca para hacer el almuerzo. Su primo Kevin Orozco Beltrán de 15 años se ofreció a llevarlo en una moto propiedad del padre de la víctima. Cuando regresaban del mandado a uno 200 metros de su casa, dos sujetos los abordaron y los amenazaron con arma de fuego y comenzaron a golpearlos sin misericordia hasta que los asesinos consideraban que estaban muertos, relató el Diario Extra de Costa Rica. “Era allí no más de la casa y mi nieto me ayudó a ir por la yuca, pero pasó mucho rato y no regresaban, luego llegó Kevin con un mecate en el cuello gritando que fueran a ayudar a Samuel porque lo estaban matando”, describió doña Lencha sumida en el dolor que le embarga. Luego salieron del monte, tomaron la motocicleta y salieron huyendo desde Banderas de Palmira hacia la frontera con Nicaragua para zafarse de las autoridades costarricenses, no sin antes arrastrar al menor por varios metros. “La víctima presentaba golpes y señas de estrangulamiento, los restos se ubicaban en una zona boscosa y el mayor de los menores logra huir, lo que se maneja es el robo de la motocicleta como el motivo del ataque”, explicó Hugo Delgado, del departamento de investigaciones criminales del OIJ al Diario Extra. Estos lograron llegar hasta Nicaragua, pero por lo atropellado de la huida fueron presa fácil del Ejército de Nicaragua, que los capturó a la altura de la localidad del Castillo, a pocos kilómetros de la frontera. En el momento del abordaje de la autoridad de ese país, iban viajando en la motocicleta robada: Honda CGL, año 2008, según el Diario. Los sospechosos de asesinar al menor son un costarricense (con identidad desconocida) y un nicaragüense identificado como Wilfredo Carmona Solís, alias “Cangri”