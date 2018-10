09, Junio, 2016 09, Junio, 2016 2:09 a.m. 2:09 a.m.

CONDENAN A 60 AÑOS DE PRISIÓN A LABORATORISTA DE DIRIAMBA

Dictan 60 años de prisión al laboratorista Juan Carlos Muñoz, por el delito de violación agravada en contra de la menor de iniciales A.M.P.M. La juez Carol Urbina, de Juzgado de Distrito Local Penal de violencia de la ciudad de Diriamba (Carazo), también condenó por el mismo delito a Claudia Arteaga y Alma Tercero, a 45 años de encierro. Muñoz, quien es propietario del laboratorio Elizabeth de la ciudad de Diriamba, solo cumplirá 30 años en la cárcel, esto por la disposición en las leyes nacionales. La defensa del acusado dijo que apelará la sentencia porque a lo largo del juicio ha habido “muchas inconsistencias” y que los testigos del Ministerio Público se contradecían. Hechos La supuesta víctima denuncio que todo empezó en febrero de 2014, cuando tenía apenas 16 años y que los actos de agresión sexual continuaron hasta por un período de 10 meses. La joven trabajaba en la clínica lavando algunos cristales y que el doctor le pagaba 100 córdobas al día. Explicó que no rompía el silencio porque siempre los supuestos agresores la mantenían bajo amenaza. “Ellos me amenazaban que si yo hablaba, le iban a enseñar las fotos (de ella siendo abusada) a mi papá, que se encontraba enfermo y me preguntaban si me gustaría verlo muerto”, dijo la denunciante. Fuente:END