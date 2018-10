02, Julio, 2016 02, Julio, 2016 7:58 a.m. 7:58 a.m.

MUERE EMBARAZADA POR NO ASISTIR A CHEQUEOS PRENATALES

Una mujer de 21 semanas de gestación falleció por diversas enfermedades que no fueron detectadas a tiempo porque no asistía a chequeos prenatales. Familiares aseguran que la mujer de 40 años empezó a sentir dolor abdominal por lo que fue llevada al Hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa y posteriormente remitida al Hospital Alemán Nicaragüense. Pese a los esfuerzos médicos no se pudo salvar la vida ni la de bebe que llevaba en su vientre. Ante la desgracia El Ministerio de Salud (MINSA) hizo un llamado a las embarazadas para que visiten los hospitales y cumplir con los chequeos prenatales que resguardar la vida de la madre y el bebe.