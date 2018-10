11, Julio, 2016 11, Julio, 2016 3:57 a.m. 3:57 a.m.

BALACERA EN EL ORIENTAL DEJA UN FALLECIDO

Apolonio Urbina Roble de 63 años falleció de manera instantánea, cuando unos delincuentes lo ultimaron a balazos por tratar de defender a Domingo López Sequeira de 32 años. Supuestamente López Sequeira fue sido interceptado por las dos personas que lo apuntaron con arma de fuego cuando éste realizaba compras en el Mercado Oriental, a lo que el hoy occiso trató de intervenir. El hecho ocurrió de donde fue la Mansión Luis Somoza tres cuadras al norte. López Sequeira también resultó con impacto en bala en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Antonio Lenín Fonseca, su estado es grave. Por su parte, la Policía Nacional capturó a dos sujetos que portaban tres machetes y dos pasamontañas pero no se ha confirmado que estos sean los autores de la balacera. Urbina Robles todos los lunes compraba verduras, para abastecer el restaurante que su esposa tiene. Los familiares aseguran que éste siempre portaba arma, sin embargo, la Policía Nacional aseguró que los casquillos de bala no corresponden al arma del hoy occiso. Las autoridades capturaron a dos sujetos que portaban tres machetes y dos pasamontañas pero no se ha confirmado que estos sean los autores de la balacera. Ampliación en breve. Foto: END