11, Julio, 2016 11, Julio, 2016 4:46 a.m. 4:46 a.m.

DENUNCIAN A SUPUESTO MARERO EN LA MINI RUTA 4

Este lunes Pedro Quiroz denunció a 100% Noticias que cuando se dispuso a viajar en la Mini ruta 4, un supuesto marero abordó la ruta por el sector de Canal 2, Bolonia. “El tipo andaba totalmente tatuado las partes visibles de su cuerpo, desde sus brazos, incluso el rostro, ya que en la frente tenía dos ojos tatuados. (El sospechoso) una vez en el bus dijo: ‘yo soy deportado, he estado preso y no encuentro trabajo, así que ya que saben qué soy, yo pasare por sus lugares esperando que me compren lo que ando’", dijo el hombre de extraña procedencia según Quiroz. El hombre se dirigió a los pasajeros y a manera de intimidación les dijo que había sido deportado y pasaría por cada uno de sus lugares. El supuesto marero se le acercaba a la gente con “algo en la cintura”. Según el denunciante la gente se asustó e intimidó.