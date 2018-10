18, Julio, 2016 18, Julio, 2016 7:24 a.m. 7:24 a.m.

PIDEN JUSTICIA CONTRA ITALIANO QUE ATROPELLÓ A 4 PERSONAS

Los familiares de tres niños que fueron atropellados junto a su padre en el empalme de Nandaime piden justicia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contra el ciudadano de origen Italiano, quien fue el autor del accidente y se dio a la fuga. Karla Flores, madre de los niños demanda una pensión indefinida para sostener el hogar, dado que quién obtenía ingresos era su esposo que tras el accidente quedó imposibilitado para trabajar y ella deberá cuidar de él y sus tres hijos. “¿Quién me podrá mantener en este caso? (…) que se haga responsable a lo que yo necesito, a lo que mi familia necesita” dijo. El accidente El accidente ocurrió el pasado 10 de julio, que según Flores tras haber sido atropellados no recibieron asistencia, en cambio el extranjero se dio a la fuga y al entregar el vehículo rentado dijo que “había chocado contra un camión”. Pablo Cuevas, abogado de la CPDH lamentó la situación y recomendó “asumirlo con responsabilidad y es un hecho que el señor y estos niños van a quedar con secuelas que no van a ser corregidas” aseguró, en referencia a las víctimas que tienen lesiones en los huesos e incluso amputaciones. Mientras tanto la CPDH prometió agotar todos los mecanismos en el proceso para que se haga justicia. Estado de las víctimas Los tres niños y su padre continúan hospitalizados. Uno de los menores de 8 años de edad, perdió la pierna izquierda, los otros dos vulnerables a perderlas también y al padre de los menores le amputaron la pierna izquierda y podría perder una de sus manos. Según la resolución policial, el italiano aventajó e invadió el carril donde venia el padre con sus hijos y se dio a la fuga. Promesa El abogado del italiano le ofreció a la familia afectada mediar y 15 mil córdobas para los gastos médicos. Sin embargo esto fue calificado como “una burla y una actitud insensible” según la CPDH, pues en lugar de ofrecer esa desconsiderada cantidad, debería resarcir el daño.