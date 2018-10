19, Julio, 2016 19, Julio, 2016 5:38 a.m. 5:38 a.m.

CONDUCTOR DE BUS SE DUERME Y ARROLLA A 5 AUTOS, 4 PERSONAS FALLECIERON

Un conductor de autobús se durmió mientras circulaba por una carretera surcoreana. El autobús no disminuyó la velocidad y embistió contra cinco autos. El saldo del siniestro fue de cuatro muertos y 37 heridos El autobús no dio señales de frenar en ningún momento, sólo el impacto acumulado de los autos pudo detenerlo. La fuerza con la que venía hizo que destruyera por completo a los primeros dos. El trágico accidente se produjo en Yeongdong, Corea del Sur. Los informes preliminares dejaron trascender que el conductor del transporte de pasajeros se había quedado dormido. Por eso no pudo reaccionar. Actualmente las autoridades policiales están investigando en detalle, para poder esclarecer la responsabilidad del conductor. Fuente: Infobae