CLONAN CÉDULA PARA HACER USO DE TARJETA DE CRÉDITO

El doctor Jorge Alemán Pineda, decano de la Unan León, fue víctima de robo, por Carlos Duarte, ex trabajador de Subway, quien clonó la cédula de identidad e hizo compras por un valor de 144.647 córdobas y 213 dólares en diferentes establecimientos con una tarjeta bancaria del académico. Carlos Duarte Rojas, atendió al académico en Subway carretera Sur. Alemán visitó un establecimiento de Subway carretera sur el pasado 7 de junio, donde olvidó los documentos con lo que Duarte compró dos televisores plasma de 32’, 5 móviles y un teatro en casa, según la acusación interpuesta por el Ministerio Público (MP) y aceptada por el Juez Décimo Distrito Penal de audiencias, Carlos Solís. Carlos Duarte Rojas ingresando a un establecimiento donde hizo varias compras y pago con la tarjeta de crédito que no era de su propiedad Según las investigaciones basadas en entrevistas a los compañeros de trabajo de Duarte, los había invitado a gaseosa y repostería y al preguntarle como hacía para comprar con una tarjeta que no estaba a su nombre, el imputado aseguró que era de su papá, quien era fotógrafo del Teatro Nacional Rubén Darío y por lo que percibía buena paga. El judicial a cargo del caso dictó prisión preventiva para el señalado, mientras espera la audiencia inicial para el 4 de agosto. Duarte declaró que hay otros 3 trabajadores implicados del establecimiento de comida rápida. Ojo con su tarjeta Según Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social Ayuda al Consumidor los negocios deben de aportar para mejorar a la seguridad de los consumidores, ser beligerantes para verificar si la cédula de identidad coincide con las tarjetas de crédito. Además recomendó hacer uso de la tarjeta de crédito en lugares no clandestinos porque basta 10 segundos para clonar la tarjeta. El Ministerio Público indicó que el señalado hizo compras por más de 144 mil córdobas. La víctima asegura que recientemente se enteró de la deuda, pues salió de viaje y cuando regresó y querer hacer una transacción se le informó del estado de cuenta. Mientras tanto, Subway pronunció que no se hará responsable por los daños. 100% Noticias buscó las declaraciones, sin embargo no quisieron pronunciarse sobre el caso. Las pruebas Duarte clonó la cédula de identidad y sustituyó únicamente la foto. Los diferentes establecimientos brindaron las grabaciones donde se observa al ex trabajador realizando las compras que detalló el MP.