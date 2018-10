01, Agosto, 2016 01, Agosto, 2016 7:27 a.m. 7:27 a.m.

PERDIÓ A SU BEBE TRAS HABER RECIBIDO MACHETAZOS Y GOLPES DE SU VECINO

Tania Pérez de 29 años, recibió un machetazo propiciado por Francisco Salgado, quien se encuentra prófugo de la justicia junto con su familia desde que cometió el atentado. La víctima asegura que no tenían “relación con ellos (Salgado). Ese día yo estaba sentada con María José (vecina) en la acera de mi casa. Conversábamos tranquilas. Yo desconozco si él (Salgado) es violento en su casa, porque yo no me mantengo afuera, pero aquello fue horrible”, dijo, tras detallar que recibió el machetazo cuando intentó defender a María José, con quien el atacante discutía. Según Pérez, ambas familias son vecinas y han mantenido roces por diferencias entre los hijos de ambos, sin embargo nunca esperaron que se ensañara de esa manera. “Él (Salgado) no se miraba mala persona. No lo vi tomado nunca. Los roces de los niños le molestaban y por eso creo que él se sentía molesto, pero no lo demostraba”, comentó Edgardo García, esposo de Pérez. El hecho ocurrió el 24 de julio en Chinandega. La afectada permanece hospitalizada por una herida desde la oreja hasta el mentón. El esposo pide justicia con cárcel por daños físicos y psicológicos a su esposa y la pérdido de un bebe que venía en camino. Fuente: END