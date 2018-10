07, Agosto, 2016 07, Agosto, 2016 7:39 a.m. 7:39 a.m.

COMERCIANTES DE JINOTEPE DUERMEN EN ANTIGUO MERCADO EN PROTESTA

Tras haber abandonado las nuevas instalaciones del mercado de Jinotepe e instalarse nuevamente en las afueras de la parroquia Santiago y puntos céntricos de la ciudad, los comerciantes decidieron llevar sus camas y dormir en el centro de Jinotepe como forma de protesta ante la falta de respuestas por parte del alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal. Los vendedores argumentan que las bajas ventas han traido a quiebra muchos de sus negocios debido a que el transporte colectivo no llega hasta las nuevas instalaciones del mercado. "Ni el padre, ni el alcalde nos da la cara. Nos nos moveremos de aquí hasta que nos den una solución, (luego) cada quien irá ubicarse a su lugar " afirmó molesta una comerciante a 100%Noticias. ¿Militarizarán centro de Jinotepe? Algunos comerciantes manifestaron su preocupación porque aseguran que los han amenazado, diciéndoles que van a mandar a policías para expulsarlos del local si no abandonan el centro de la ciudad. "Cuando nos vinimos mandaron a varios policías para intimidarnos pero vieron que éramos demasiados y no pudieron; sin embargo nos advirtieron que iban a regresar con más tropas para poner el orden", finalizó diciendo una vendedora que por temor a represalias habló a 100%Noticias bajo la condición del anonimato.