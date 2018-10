DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A NICA QUE MATÓ A 2 MUJERES EN COSTA RICA

El Juzgado Penal de San José, Costa Rica, dictó el sábado en la noche tres meses de prisión preventiva al nicaragüense Ronald Núñez Rubí, sospechoso de matar a dos mujeres en un hotel en la avenida segunda, de la capital costarricense. La medida la confirmó este lunes Michael Soto, jefe de la oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al dar a conocer algunos hechos relacionados con ese doble homicidio. El jefe policial detalló que el nica, se encontraba de manera ilegal en el país y que, aún así, se desempeñaba como oficial de una empresa de seguridad. Soto agregó que, por el momento, no han podido verificar si Núñez tenía acceso al uso de arma de fuego, pero sí que fue contratado por una firma que da empleo a cualquier persona sin verificar bien de quien se trata. Las víctimas también nicaragüenses fueron identificadas como María Elena Centeno Rugama, de 32 años, y Meli Moreira Castillo, de 46. Ronald Núnez fue capturado por la policía este viernes, en un retén de carreteras en Los Chiles, en Alajuela. Lea también: DETIENEN A NICA SOSPECHOSO DE MATAR A 2 MUJERES EN HOTEL DE COSTA RICA Este sábado, en un allanamiento del OIJ en la vivienda que habitaba el presunto homicida, en Alajuelita, se localizó un teléfono celular que pertenecía a una de las mujeres fallecidas. En cuanto al móvil del doble homicidio, Soto expresó que todavía no se tiene claro y tampoco se sabe si hay algún tipo de trastorno que podría estar afectando al imputado. La Policia Judicial también verificó que Moreira Castillo murió asfixiada con una cortina del baño, en tanto que Centeno Rugama falleció por estrangulamiento con las manos. La presunción inicial del OIJ es que el hombre primero mató a Moreira, muy posiblemente en el baño, y que eso evitó que hiciera ruido para que Centeno no se enterara. Michael Soto añadió que falta por hacer otros exámenes para determinar si ellas estaban bajo los efectos de alguna droga. Ronald Núnez no tenía antecedentes judiciales en el país. Fuente: La Nación.