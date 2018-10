13, Agosto, 2016 13, Agosto, 2016 5:20 a.m. 5:20 a.m.

NICA QUE MATÓ A DOS COMPATRIOTAS INTENTABA FUGARSE EN UN TAXI PIRATA

None

El nicaragüense Ronald Núñez Rubí, señalado de asesinar a dos mujeres de la misma nacionalidad en un hotel de Costa Rica fue detenido en un taxi pirata, cuando intentaba huir hacia Tablillas de Los Chiles, frontera con Nicaragua. El conductor del automóvil se declaró desinformado de los hechos por lo que aseguró estar sorprendido cuando fue detenido por la Policía tica y luego verse rodeado de más efectivos. "Yo no sabía quién era, le cobré 90 mil colones por traerlo de San José a Tablillas, en el camino casi no habló y la verdad hasta me asusté cuando nos detuvieron y me dijeron quién era", dijo el taxero. Núñez viajaba en compañía de su hermana y había pagado la cantidad de 90 mil colones. La captura la hicieron los oficiales en un puesto de control en carretera en San Antonio de Los Chiles, Frente al bar Calipso, a falta de 40 kilómetros para llegar a Tablillas.