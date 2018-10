15, Agosto, 2016 15, Agosto, 2016 4:56 a.m. 4:56 a.m.

VELAN EL CUERPO DE LA JOVEN QUE FALLECIÓ AL TIRARSE DE UNA CAMIONETA

Velan el cuerpo de la joven Sorayda Lilieth Rojas palacio de 24 años, quien falleció la madrugada de este lunes al tirarse de un vehículo en movimiento. Familiares de la fallecida afirmaron no tener más detalles de cómo sucedió el hecho de la ya conocida versión divulgada por los medios de comunicación. Según la versión preliminar, la joven en compañía de una amiga pidió ride a un desconocido, al llegar donde se iban a bajar supuestamente el conductor no se detuvo, entonces Rojas y una amiga optaron por tirarse del vehículo. Los familiares no aceptan esa versión y exigen que se investigue al dueño de la camioneta que aparentemente las trasladó.