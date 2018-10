18, Agosto, 2016 18, Agosto, 2016 3:23 a.m. 3:23 a.m.

CONTINÚAN COMBATIENDO EL FUEGO QUE CAUSÓ UNA EXPLOSIÓN EN UNA EMPRESA DE GAS

El Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Benemérito Cuerpo de Bomberos, continúan combatiendo las llamas originadas por una explosión en la empresa Puma Energy se ubica al lado sur del poblado de Puerto Sandino, la tarde de ayer. Aunque aún no se reportan personas lesionadas, las autoridades están preparadas para evacuar en caso de empeorar en la situación. “Ya hemos tomado las medidas pertinentes para evitar otro tipo de situaciones que podríamos lamentar y ahora estamos monitoreando el rumbo del viento, esperamos que continúe al lado Oeste, pues es el lado del mar y no afectaría la comunidad, pero si cambiase de dirección tendríamos problemas porque el fuego llegaría a las comunidades de Miramar o el poblado de Puerto Sandino, lo que no esperamos que suceda”, explicó ayer la coordinadora de los Gabinetes de la Familia en Miramar, Consuelo Arrieta. A la mañana de hoy, dos tanques habían explotado en la estación, se teme la explosión de un tercer tanque. Fuente: El 19 Digital.