18, Agosto, 2016 18, Agosto, 2016 3:39 a.m. 3:39 a.m.

LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN PUERTO SANDINO TRAS LA EXPLOSIÓN DE UNA ESTACIÓN PETROLERA

La tarde de miércoles, una estación petrolera, ubicada den Puerto Sandino explotó. El incendio de uno de los tanques provocó monstruosas llamaradas que impulsó a los gabinetes de familia a organizarse y estar alerta ante la posible expansión. El primer tanque que se incendió almacenaba 110,000 barriles y hasta el momento las autoridades informaron que no se ha podido apagar por dentro. De manera extraoficial se conoce que hoy arribarán al país un grupo de especialistas desde Houston para extinguir el desastre. En pocas horas el Gobierno dará a conocer una actualización sobre el desastre. “Esto no se apaga hoy. No hay 100% seguridad de que no se haya afectado otro tanque. Se está trabajando todavía un plan y esperando que lleguen los especialistas de Houston hoy”, aseguró una fuente. Foto: Jerson Barboza.