26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 1:55 a.m. 1:55 a.m.

NICARAGUENSE FUE DECAPITADO EN COSTA RICA

El cuerpo de Omar Díaz Valle, fue encontrado decapitado con varias heridas y en estado de descomposición en la comunidad de California Tico, en La Virgen de Sarapiquí, Costa Rica. De acuerdo alas autoridades, el cuerpo de Díaz tenía varios días de estar desaparecido. Según Eulalio Reyes, padrastro de la víctima, Díaz salió el domingo con un amigo a tomar licor. Al regresar, abordó un taxi, pero decidió quedarse en otro establecimiento y desde ese momento no supieron nada de él. "Hoy (ayer) a eso de las 10 de la mañana vinimos varios familiares a buscarlo cerca de este río; nos llegó un mal olor, la sorpresa fue ver el cuerpo debajo del puente, entonces llamamos a las autoridades", relató Reyes. “Omar no se metía con nadie, era buen padre de familia, no sabemos por qué le quisieron hacer daño”, finalizó Reyes. Los Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica investigan el crimen.