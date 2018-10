26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 3:04 a.m. 3:04 a.m.

JOVEN ASESINA A SU PADRASTRO EN CIUDAD BELÉN

Luis Mena alias “El Chino” asesinó a su padrastro Jader Antonio Guevara Martínez de 29 años de una puñalada en el pecho. El hecho ocurrió cuando la víctima discutía con su pareja Gema Martínez, quien es madre del acusado. “¡Me lo mataste, me lo mataste!”, gritó Alejandra Martínez, madre de la víctima, al ver el cuerpo de su hijo tirado en la sala de su casa. Según Martha Barahona, vecina de la casa C 11 de Ciudad Belén, no lograron detener a Mena cuando se daba a la fuga por temor a que los atacara, dado que aún cargaba en cuchilló con el que privó de la vida a Guevara. Una hora después fue capturado por la Policía en la casa de unos familiares en el barrio Gertrudis Arias. Las investigaciones de las autoridades deducen que Mena clavó el cuchillo a su padrastro porque veía el maltrato que daba a Gema Martínez. Fuente END