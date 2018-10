01, Septiembre, 2016 01, Septiembre, 2016 7:58 a.m. 7:58 a.m.

UN REO MUERE EN UNA CELDA POLICIAL Y LA FAMILIA DENUNCIA EL HECHO

Los familiares de Juan Antonio Aguilera denunciaron irregularidades en su muerte en las celdas policiales de Ciudad Sandino. La Policía Nacional les informó del deceso presuntamente por un paro cardíaco. Melania Rojas y Noelia Sánchez, madre y esposa de Aguilera, respectivamente, relataron que el cuerpo tenía golpes en la cabeza y resto de su humanidad. “Lo malmataron saber por qué. Le daban golpizas a patadas, le daban con un amansa bolos, con la cacha de la pistola. La cabeza él la lleva como cabeza de niño tierno, toda desguapada, su cuerpo todo morado”, relató Rojas. La esposa del difunto aseguró que no se le informó las razones de la detención y que fueron testigos del maltrato a Aguilera, desde ese momento. Wendy Flores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló el mal actuar de la Policía Nacional. “Cada vez es mayor la actuación de agresiones físicas al momento de la detención”, advirtiendo que esas prácticas no son necesarias cuando un detenido no muestra resistencia.