16, Septiembre, 2016 16, Septiembre, 2016 1:34 a.m. 1:34 a.m.

DOS HERMANOS SE AHOGAN EN POCHOMIL

Néstor Emmanuel y Mario Javier Rivas Pilarte, de 28 y 25 respectivamente fallecieron en las aguas del Triángulo de la Muerte, del balneario Pochomil, en el municipio de San Rafael de Sur, departamento de Managua. “Esta mañana (ayer) mi hijo mayor (José Daniel) me llamó al celular y me dijo que mis otros dos hijos se habían ahogado, no quise hablar más cosas con él por teléfono porque la realidad es que yo estoy enfermo, padezco de diabetes y ando con neumonía”, relató Mario Javier Rivas Aguirre, padre de los fallecidos. Los cuerpos de los hermanos Rivas fueron rescatados por tres surfistas que estaban en el lugar. “Íbamos entrando en la transición de olas y fue cuando vimos los cuerpos flotando, fue cuando decidimos entrar y tomar el primer cuerpo y sacarlo hasta la orilla del mar, en la arena; luego decidimos buscar el otro y fue cuando lo encontramos flotando en la orilla”, dijo el sufirsta Nelson Navarro. Los jóvenes salieron con otras ocho personas en el microbús particular. Según Rivas Aguirre, sus tres hijos toman licor, sin embargo desconoce si al momento de la tragedia, estaban en estado de ebriedad. Mario Javier, cursaba el cuarto año de la carrera de derecho y Nestor Enmanuel laboraba como mecánico en el taller de su papá. Ambos fueron velados en el Barrio Costa Rica. Fuente: END