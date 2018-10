12, Octubre, 2016 12, Octubre, 2016 2:54 a.m. 2:54 a.m.

DOS SOSPECHOSOS EN MUERTE DE MUJER ENCONTRADA EN UN CAUCE

None

El hallazgo del cuerpo de una mujer en un cauce de San Judas, Managua, mantiene ocupada a las autoridades en busca de las causas de muerte y autores del hecho. La mujer identificada como Verónica Crespo de 22 años fue reportada como desaparecida desde el domingo, según declaraciones de los familiares, quienes aseguran haberla llamado muchas veces cuando no regresó a su casa. “Ese señor de 60 años no vino a trabajar ayer (lunes), hasta hoy (martes) apareció y todavía con tufo a guaro. Me alegré cuando lo vi y le pregunté por mi hija. Lo vi nervioso y dijo que solo se bebieron dos litros (de cerveza) en un bar del mercado Israel Lewites y que ahí la dejó, luego dice que no supo de ella”, relató a El Nuevo Diario, Francisco Díaz Mendoza, padre de la víctima. También figura como sospechoso la pareja actual de Crespo, cuya identidad se desconoce más allá del nombre “Gabriel”. “Hoy (martes) vino la mamá de Gabriel a llevarse lo poco que le había dado a mi hija, unos pantalones y hasta la provisión. Él trabaja de vigilante y se enojó al venir ayer (lunes) y no la encontró, entonces se fue”, dijo doña Carmen Crespo, mientras era asistida por sus vecinos. Según el relato de la madre, la pareja de Crespo le maltrataba. “Él (Gabriel) le daba mala vida a mi hija, mucho peleaban porque él, le pegaba a sus dos niños de dos y seis años, que no eran sus hijos y mi hija los defendía. Yo le dije la última vez que le iba a echar la Policía”, recordó.