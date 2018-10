16, Octubre, 2016 16, Octubre, 2016 3:49 a.m. 3:49 a.m.

SE HACÍA PASAR COMO ASESOR LEGAL DEL SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA

None

Está detenido Juan José Jarquín Bermúdez, quien se hacía pasar como asesor legal del subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz. Jarquín Bermúdez también fingía ser abogado y notario público. Y en calidad de coautora, la abogada Carolina del Socorro Argüello, por el delito de estafa agravada. Ministerio Público presentó acusación en el que señala a Jarquín Bermúdez como un tramitador legal, es decir, que busca clientes para que los abogados los represente en algún juicio. Las víctimas de estafa agravada son Rosa Argentina Fonseca Orozco y Azucena del Socorro Fonseca Mayorga, quienes según la acusación, les entregaron 12 mil dólares a los acusados para que representara a Marvin Orozco Mayorga, quien es acusado por homicidio imprudente en Masaya. “A las víctimas alguien le recomendó a Jarquín como abogado, por lo que se presentan en las oficinas legales denominada Argüello Jarquín en Managua a solicitar sus servicios, a sabiendas que él no es abogado ni notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia y les promete que en ocho días saca a su familiar de la cárcel”, relató la fiscal Tania Lara Rodríguez. “El acusado Jarquín les dice a la víctima que él no puede estar presente en la audiencia porque es el asesor legal del comisionado general Francisco Díaz, que lo haría su esposa Carolina Argüello, y que el caso lo llevarían los dos”, agregó la fiscal. Sin embargo, durante la audiencia preliminar, se constató que Argüello no es la esposa de Jarquín Bermúdez. El caso está a cargo del juez Julio César Areas, titular del Juzgado Quinto Penal de Audiencia.