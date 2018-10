DETIENEN A NICA SOSPECHOSO DE ASESINATO EN COSTA RICA

Lee también: 22 AÑOS DE PRISIÓN POR MATAR A SU PADRE

Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dellamado Hugo González Álvarez, de 80 años. Elidentificado solo con el apellido Oporta, se encontraba en casa de su madre en San Ramón, Alajuela cuando fue detenido. También fue capturado por los mismos hechos un costarricense de apellido Calderón, ambos sujetos de 20 años de edad. De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales de, hace varios meses, Oporta trabajó como peón agrícola en la finca que González tenía. Durante ese lapso conoció los movimientos del pensionado, quien vivía solo. Por razones que los policías no tienen claras, Oporta fue despedido.Luego Oporta no se volvió a ver en la comunidad hasta el pasado 24 de agosto cuando vecinos lo vieron deambular por las calles junto con otro joven (que se presume sea el), que en ese momento no conocían. Al día siguiente fue cuando localizaron a Hugo González. Presentaba dos balazos uno en el pecho y otro en la cabeza. Además, tenía seis heridas con arma blanca. En la casa se observaba mucho desorden y faltaban algunos enseres. Durante una revisión a unos potreros cercanos a la vivienda de González, los agentes judiciales localizaron un revólver calibre 22, el cual tenía manchas de sangre. Esa arma pertenecía al pensionado y se presume que la usaron para matarlo. Posterior al crimen, que no aparecieron el celular ni un bolso pequeño, en el cual el fallecido guardaba algunos bienes. Ese mismo bolso, en apariencia, fue encontrado en la casa de Oporta, pero esa versión todavía está siendo investigada por las autoridades. Fuente y foto: La Nación