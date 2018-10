ASESINAN A UN JOVEN DE 18 AÑOS EN UN BARRIO CAPITALINO

2:22 a.m.

Un joven de 18 años identificado como Óscar Rubí García falleció tras haber sido atacado por la espalda cuando jugaba cartas en una de las esquinas del Barrio Julio Buitrago, en Managua. El responsable de la muerte, aseguran que fue un sujeto llamado “El chacal”, con quien tenía problemas personales, según refirió la compañera sentimental del fallecido. “Ellos tenían problemas desde hace tiempo, no sé por qué, pero eran pleitos viejos”, relató a El Nuevo Diario.El autor del crimen aún no ha sido identificado por su nombre, aunque la Policía Nacional tiene una foto de él como uno de los delincuentes buscados. “Ese tipo es el azote del barrio, ya ha estado preso varias veces, pero siempre se las ingenia para salir libre”, aseguró una pobladora del lugar. Sobre García, quienes lo conocieron lo recuerda como “un muchacho sano, no se metía con nadie, se ganaba la vida de rumbitos, lo que le saliera, él se iba a trabajar”.