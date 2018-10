ARNULFO OBANDO DIAGNOSTICADO CON MUERTE CEREBRAL

, entrenador de RománGonzález fue, por los médicos. Ase le realizó una operación en el cerebro el pasado 2 de noviembre en el hospital Metropolitano “Vivian Pellas”, tras sufrir unel 31 de octubre, cuando se encontraba de vacaciones en el municipio de Terrabona,La familia tomó la decisión de desconectar un ventilador médico que oxigenaba el corazón de Arnulfo, pues lo mejor era “dejarlo descansar”, así lo dijo, hijo del entrenador. “Él (Arnulfo) estaba cansado, su mente ya no estaba aquí, hay que dejarlo ir. Él era orgulloso, no hay que verlo sufrir, si ya se quería ir, habría que dejarlo, no podemos tenerlo a la fuerza”, expresóal medio El Nuevo Diario. Pero según publicó en su cuenta de Facebook el periodista de TN8, Levi Luna, a Obando todavía no lo desconectan, pues la familia está esperando la llegada de un hermano del entrenador llamado César. "Jazmina Obando, me ha confirmado que esperarán por Edwin Obando, hijo mayor de Jose Arnulfo Obando quien viaja a Managua procedente los Estados Unidos para que pueda ver a su padre por última vez, es probable que en el transcurso de las 9PM en adelante se proceda a desconectar la respiración artificial", publicó mas tarde Luna. En 2003,fue el primeren conquistar una corona mundial cuando viajó a Madrid para guiar a Eduardo Márquez a convertirse en el séptimo campeónen la historia, y ha ganado dos de las tres coronas junto acon quien inició en el año 2010.