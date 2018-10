13, Noviembre, 2016 13, Noviembre, 2016 10:05 a.m. 10:05 a.m.

MATAN Y VIOLAN A MENOR NICARAGÜENSE EN HONDURAS

Muerto, con signos de violencia sexual y abandonado en unos matorrales, cerca del rió Choluteca de Comayagüela en Honduras, encontraron a un niño de 10 años, de origen nicaragüense. El padre del menor Raúl Ernesto Pérez, relató que llegaron a Honduras hace cuatro días para vender alcitrones en la plaza central de Tegucigalpa. Desconsolado mencionó lo siguiente: “Andábamos vendiendo, pero como el parque estaba lleno, yo le dije: No te me pardas, pero como él era necio”. “Yo estaba despachando el dulce, y en eso empecé a dar vueltas y no lo vi, y él desde temprano me andaba pidiendo reales para echarles a las estatuas.” “A mí me da vergüenza, pero necesito ayuda para regresar a Nicaragua. Mi número es 88575582”. Concluyó.