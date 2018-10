CIUDADANOS NO SALEN DE LA CONMOCIÓN POR ASESINATO DE UN MENOR EN HONDURAS

2 a.m.

None

Lee también: Asesinan a un joven en un bar de Bello Horizonte

Elen Tegucigalpa Honduras, ha conmocionado a la ciudadanía de Nandasmo. La víctima de procedencia granadina, viajó al vecino paíspara vender dulces., fueron las últimas palabras que dirigió a su madre por vía telefónica.dijo con voz entrecortada María Mercedes Martínez, madre de menor, en declaraciones al periódico hondureño El Heraldo.Los vecinos del menor conocido como “chimbomba”, aseguran que, pese a identificar signos de trastorno bipolar. “Él podía jugar con vos, pero de pronto se enojaba y eso mismo ocurría con la escuela,. Pero era, porque hasta se subía a los camiones repartidores y se iba dar una vuelta por la ciudad”, relató Ricardo Noel Pérez, tía paterno del menor. Gabriel es recordado por haber sido un niño alegre, bailador empedernido y asistente frecuente de las fiestas, por ello le llamaban “chimbomba”. Su trágica muerte aún no se ha aclarado por las autoridades hondureñas que encontraron su cuerpo con signos de violencia sexual en unos matorrales del río Choluteca, Comayagüela, la mañana del domingo. “Como familiares del niño,aunque no todos estemos en el proceso, pero las autoridades hondureñas deben de dar con el paradero del o de los autores de este horrendo crimen que ha estremecido a nuestro municipio. Al responsable o responsables debe caerle el peso de la ley terrenal, pese a que de la divina no escaparán”, exigió Pérez.