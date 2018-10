SISMO EN CHINANDEGA DEJA UN MUERTO

3:28 a.m.

La mañana del sábado se produjo un sismo de 4.1 grados de magnitud en, lo que provocóde 37 años, informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,. “Fue un temblor que alertó, que alarmó, no se sintió eny una hermana Virginia Baca Sirias de 37 años, nada más, falleció de un infarto fulminante en, barrio Julio Pomares, con el temblor", detalló Murillo.El movimiento telúrico se ubicó a 12 kilómetros al noreste de Puerto Morazán, 6 kilómetros de profundidad. El temblor se sintió también en, en. "Tenemos que saber que puede darse un temblor en cualquier momento y ayudarnos para que el miedo no nos paralice y no nos produzca una situación fatal como la que se llevó nuestra hermana Virginia Baca Sirias en El Viejo, barrio Julio Pomares el día de hoy en la mañanita", expresó la coordinadora. Según el, el primer sismo de 4.1 grados ocurrió a la 5:17 de la mañana de ayer sábado, con epicentro entrey Villa 15 de Junio, en, a 6 kilómetros de profundidad. El segundo sismo de 2.8 grados ocurrió a la 5:36 de la mañana del mismo sábado, a 11 kilómetros de profundidad, con epicentro en