“EL MATADOR” MAYORGA SE DECLARA VÍCTIMA DE VIOLENCIA

Ricardo el “matador” Mayorga denunció que fue agredido en una gasolinera de Managua. El Exboxeador acudió ante la Policía Nacional por haber sido víctima de intento de homicidio, según explicó. Además aprovechó la entrevista realizada por 100% Noticias para negar que su mamá haya afirmado que él tiene problemas de alcohol. Mayorga narró que la supuesta agresión de la que fue víctima se dio producto de la intolerancia de otro conductor. De acuerdo al ex boxeador, un conductor se parqueó en la gasolinera, pidió que le cargaran combustible al tanque del vehículo, mientras se dirigía al lugar de servicio para hacer compras. Al regreso que el bombero había facilitado el combustible el hombre decide pagar con una tarjeta que no encontraba fácilmente, alargando la espera de los demás clientes.El exboxeador aseguró que tras la demora, él se bajó del vehículo y se dirigió al bombero: “mirá bombero, si fuera yo me apuro, porque atraso o que se haga a un lado a buscar eso”, le dijo, acto seguido recibió ofensas del conductor “se baja reaccionando violentamente y me dice ‘qué es lo que te pasa, cuál es la mierda’”, relata Mayorga. El breve intercambio de palabras fueron la antesala de los golpes que recibió Mayorga con un objeto horizontal o “palo”, según el relato del denunciante.