02, Enero, 2017 02, Enero, 2017 1:47 a.m. 1:47 a.m.

UN AHOGADO Y UN DESAPARECIDO EN LA BOQUITA

*Foto: Cortesía Una tragedia ocurrió en el balneario La Boquita en el departamento de Carazo, cuando un grupo de jóvenes fueron arrastrados por una fuerte ola. Dos de ellos no lograron salvar sus vidas. Amigos y personas que se bañaban cerca del acontecimiento lograron recuperar el cuerpo sin vida del joven Deyling Moreno Ruiz de 17 años de edad, aunque lucharon por revivirlo éste ya no presentaba signos vitales. Familiares y amigos que le acompañaron gritaban por ayuda de un socorrista pero en dicho balneario no se encontraba ningún cuerpo de socorro. El joven es originario de Masaya de Villa Bosco Monge y fue trasladado junto a su familia hacia dicho lugar, sin embargo, la búsqueda del cuerpo del otro joven de identidad desconocida continúa por bañistas que se solidarizaron para ayudar. Se calcula que en el centro turístico La Boquita, alrededor de unas 17 mil personas han abarrotado el lugar y los negocios se encuentran llenos de vacacionistas.