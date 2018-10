ASÍ AGREDIERON AL ZORRO COLA PELADA EN UN ESTADIO RIVENSE

6:22 a.m.

Repudio causó en las redes sociales, la denuncia que hizo la Organización Nicaragüense Ambiental y que retomó 100%Noticias, en el cual un grupo de fanáticos agredieron hasta matar a un zorro cola pelada en Rivas.

La imagen que fue capturada por el fotógrafo Jairo Cajina evidencia el abuso por parte de fanáticos que asistieron al partido. Según la denuncia, el zorro fue lastimado en el cuarto partido de la serie final entre Rivas y Chinandega.

Este es el momento en el que el animal apareció en la malla mientras se realizaba el partido de la serie final entre Rivas y Chinandega.

“Cuando apareció el zorro en el Estadio, todos disfrutamos ver al animalito yendo de un lado a otro mientras estaba en el techo del Estadio Yamil Ríos Ugarte”, escribió Cajina.

Al respecto Ilse Díaz, Presidenta de la Organización Nicaragüense Ambiental, condenó el actuar de los presentes, catalogando el hecho como “vergonzoso y triste”.

“Es triste ver cómo tantas personas que habían en ese lugar actuaron unánimes para agredir al animalito, ¿qué es lo malo que le hacían?”, cuestionó Díaz.

La ley No. 747, aprobada el 11 de Mayo del año 2011, establece que los nicaragüenses, estamos obligados a velar por la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres que cohabitan con los seres humanos, a fin de evitar su extinción, maltrato u otras formas de discriminación o sufrimientos innecesarios durante su reproducción, desarrollo y existencia; no obstante las autoridad aún no ejercen mano dura contra los violadores de esta ley.