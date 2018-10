CAPTURAN A PRESUNTO AUTOR DEL ASESINATO DE JOVEN MOTOCICLISTA

2:06 a.m.

La Policía Nacional y miembros de las fuerzas especiales detuvieron al presunto autor del asesinato del joven motociclista Oscar Miguel Torrez Largaespada, de 30 años, quien murió ayer viernes en el barrio Cuba, de Managua. Se trata de Alexander Alfonso Morales Herrera, alias “Oconer”, a quien las autoridades allanaron su vivienda ubicada del portón de Casa Pellas Acahualinca, 1/2 al sur. Presuntamente, Morales Herrera, quien es corredor de moticicletas, cometió el crimen en perjuicio de Torrez Largaespada, porque años atrás él fue novio de la pareja del hoy occiso.El medio Nueva Radio Ya, reportó que la novia del fallecido, llamada Ana Ligia Vanegas, de 26 años, antes sostuvo una relación amorosa con el acusado, y que este no aceptaba la pérdida sentimental de Ana Ligia, y por ello había jurado que si no era de él, no iba ser de nadie. El suceso ocurrió, cuando Oscar Miguel, viajaba en su moto Pulsar placa M 105-191, llevando como pasajera a su tía Luz Largaespada, cuando fue interceptado y le dispararon en la espalda. Extraoficialmente, se conoció que la policía tiene en su poder un video que registró una cámara de seguridad del lugar del hecho, donde se aprecia al autor del crimen vistiendo una chaqueta negra con el logo del club de corredores de motos a la que pertenece Alexander Alfonso. El medio radial también informó que Ana Ligia y tres compañeros de trabajos del occiso fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial para ampliar las investigaciones.